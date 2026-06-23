Сериал по братьям Стругацким покажут на ТВ

Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки анонсировала показ сериала «Полдень». По словам медиаменеджера, экранизация произведения классиков отечественной научной фантастики братьев Стругацких скоро выйдет на ТВ.

Сериал покажут на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Kion и Okko.

«Это одно из моих самых любимых произведений. Для нас это важно, потому что мы на ТНТ хотим вас не только развлекать, но и образовывать. Мы начали с Булычева и мы не остановимся. Фантастике быть на ТНТ!», – поделилась Канделаки в своем Telegram-канале.

Действие сериала развернется в 2278 году. По сюжету глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев), исчезнувшего после контакта со сверхцивилизацией Странников.

Абалкин изучал планету Надежда, которая была уничтожена в результате чудовищного эксперимента, и теперь вернулся на Землю, чтобы запустить похожий процесс здесь. Каммереру предстоит выйти на его след и остановить, пока не стало слишком поздно.

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