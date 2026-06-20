Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названы самые популярные фильмы-катастрофы в России

«Чернобыль» стал самым популярным фильмом о катастрофах в России
Централ Партнершип

20 июня исполняется 51 год с момента выхода в прокат «Челюстей» — культового триллера Стивена Спилберга, который задал каноны жанра катастроф и выживания. К этой дате онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал зрительские предпочтения и выяснил, какие фильмы этих категорий сегодня выбирают россияне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На первом месте — российская драма «Чернобыль» с Данилой Козловским. Она собрала почти в 3,6 раза больше просмотров, чем ближайший преследователь — фильм «Мой дед» о поисках метеорита. Замкнул тройку триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым.

Далее в десятке: триллер «Трофей», прошлогодний хит «Кракен» с Александром Петровым и картина «Одна», основанная на реальной истории крушения самолета. В топ также вошли масштабный боевик «Огонь» с Константином Хабенским, фильм-катастрофа по реальным событиям «Землетрясение» и якутская драма «Карина» о выживании девочки в тайге. Замыкает список экстремальный триллер «Ледокол» с Петром Фёдоровым и Сергеем Пускепалисом.

Единственный сериал в рейтинге — «Резервация». В категории «Выжить любой ценой» он обошел «Моего деда» и «На ощупь». А если учитывать все проекты о катастрофах, «Резервация» уступает по популярности только «Чернобылю».

Основная аудитория фильмов о катастрофах и выживании — зрители 35–54 лет. Мужчины смотрят такой контент на 8% чаще женщин, что делает жанр одним из самых востребованных среди взрослой мужской аудитории.

Ранее выяснилось, что в 2025 году не окупились 88% фильмов с государственной поддержкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!