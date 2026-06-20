Названы самые популярные фильмы-катастрофы в России

«Чернобыль» стал самым популярным фильмом о катастрофах в России

20 июня исполняется 51 год с момента выхода в прокат «Челюстей» — культового триллера Стивена Спилберга, который задал каноны жанра катастроф и выживания. К этой дате онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал зрительские предпочтения и выяснил, какие фильмы этих категорий сегодня выбирают россияне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На первом месте — российская драма «Чернобыль» с Данилой Козловским. Она собрала почти в 3,6 раза больше просмотров, чем ближайший преследователь — фильм «Мой дед» о поисках метеорита. Замкнул тройку триллер «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым.

Далее в десятке: триллер «Трофей», прошлогодний хит «Кракен» с Александром Петровым и картина «Одна», основанная на реальной истории крушения самолета. В топ также вошли масштабный боевик «Огонь» с Константином Хабенским, фильм-катастрофа по реальным событиям «Землетрясение» и якутская драма «Карина» о выживании девочки в тайге. Замыкает список экстремальный триллер «Ледокол» с Петром Фёдоровым и Сергеем Пускепалисом.

Единственный сериал в рейтинге — «Резервация». В категории «Выжить любой ценой» он обошел «Моего деда» и «На ощупь». А если учитывать все проекты о катастрофах, «Резервация» уступает по популярности только «Чернобылю».

Основная аудитория фильмов о катастрофах и выживании — зрители 35–54 лет. Мужчины смотрят такой контент на 8% чаще женщин, что делает жанр одним из самых востребованных среди взрослой мужской аудитории.

Ранее выяснилось, что в 2025 году не окупились 88% фильмов с государственной поддержкой.