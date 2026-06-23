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Культура

Путин выразил соболезнования родным артиста Ножкина

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина
Гильдия актеров Союза кинематографистов России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, Ножкин был талантливым и преданным избранному делу человеком. В музыкальных произведениях Ножкина звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине, добавил Путин.

«Светлая память о народном артисте России Михаиле Ивановиче Ножкине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования», — говорится в публикации.

Михаила Ножкина не стало накануне в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала артист отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин снялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее Наталья Штурм вспомнила последнюю встречу с Ножкиным.

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