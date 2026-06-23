Адвокат раскрыл, кто может унаследовать имущество Михаила Ножкина

Имущество народного артиста РСФСР Михаила Ножкина может унаследовать его внебрачный сын. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Александр Бенхин.

«Если артист признавал наличие внебрачного сына и при жизни и понимал, что прямых наследников у него не осталось, то он мог сделать на него завещание. Если документ обнаруживается, а этот человек туда вписан, то по закону он унаследует все через полгода», — сказал юрист.

Бенхин добавил, что при отсутствии завещания вступает в силу закон об очередях наследования. В этом случае внебрачному сыну нужно сдать тест ДНК, при подтверждении которого он станет первым на получение наследства, пояснил адвокат.

Михаила Ножкина не стало накануне в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала артист отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин снялся в первом «Голубом огоньке».

Прощание с артистом состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. В Союзе кинематографистов назвали Ножкина настоящим патриотом и гражданином, напомнив, что Ножкин был автором гимна «Бессмертного полка», и песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

Ранее Штурм вспомнила последнюю встречу с Ножкиным.