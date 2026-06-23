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Культура

Названа дата прощания с Михаилом Ножкиным

Прощание с актером Ножкиным пройдет в Храме Христа Спасителя
Гильдия актеров Союза кинематографистов России

Названа дата прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Деталями траурной церемонии поделился в Telegram-канале Союз кинематографистов России.

«Прощание с Михаилом Ивановичем Ножкиным состоится 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. Начало в 10:30», — рассказали в посте представители Гильдии актеров.

В Союзе кинематографистов артиста назвали настоящим патриотом и гражданином, напомнив, что Ножкин был автором гимна «Бессмертного полка», и песен «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия».

«Символично, что день его ухода – 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. <...> Михаил Иванович — дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку», — прощаются с Ножкиным коллеги.

Михаила Ножкина не стало накануне в возрасте 89 лет. Он родился 19 января 1937 года в семье участника ВОВ. Сначала артист отучился в строительном техникуме, а в 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и поступил в ее труппу. Ножкин снялся в первом «Голубом огоньке». Одной из самых известных композиций в его исполнении была «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он спел ее во второй части детектива «Ошибка резидента».

Ранее Наталья Штурм вспомнила последнюю встречу с Ножкиным.

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