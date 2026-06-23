Суд взыскал с Пугачевой долг за коммуналку

Суд взыскал с народной артистки СССР Аллы Пугачевой накопленный долг за коммуналку. Об этом пишет Telegram-канал 112.

До этого к артистке было подано два иска от теплоснабжающей организации «МОЭК», требования были удовлетворены 18 июня.

В результате в отношении Пугачевой вынесли два судебных приказа о взыскании долга на общую сумму примерно 17 тысяч рублей.

Недавно Mash сообщил, что у Пугачевой образовался долг за электричество. Также до этого в СМИ появились новости о продаже недвижимости вокалистки. Предположительно, весной пятикомнатную квартиру оценили в 391 млн рублей. Показы для потенциальных покупателей проходят в закрытом режиме.

Пугачева уехала из России после начала СВО вслед за мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Сначала супруги поселились в Израиле, но затем перебрались на Кипр. Сейчас они снимают там виллу, на которой живут вместе с двумя детьми Гарри и Лизой.

Ранее сообщалось, что двойник Пугачевой распродает имущество в Москве.