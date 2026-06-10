Двойник Пугачевой распродает имущество в России

Mash: главный пародист Пугачевой Песков не может продать свою квартиру в России

Пародист Александр Песков, известный как двойник Аллы Пугачевой, второй год безуспешно пытается продать свою квартиру в сталинской высотке на Баррикадной в Москве. Об этом сообщает Mash.

Речь идет о жилье Пескова площадью 55 кв. метров, которое расположено на 12 этаже. Его выставили на продажу 7 апреля 2025 года за 56,6 млн рублей. С тех пор объявление то исчезало, то появлялось снова, а цена менялась в пределах 55–56,6 млн рублей.

Как утверждает Telegram-канал, на жилье наложены ограничения и обременения — предположительно, из-за долга артиста в 13 млн рублей.

Несмотря на крупную задолженность, отмечает Mash, Песков не числится в розыске, а также у него нет долга перед налоговой. В основном артист испытывает финансовые трудности из-за резкого сокращения числа заказов.

В ноябре 2025 года сообщалось, что судебные приставы взыскивают с двойника Аллы Пугачевой более 13,6 млн рублей. Еще в январе 2023 года суд обязал Пескова выплатить долг по займу.

Также по решению налоговой службы была ликвидирована компания «Театр под руководством А. Пескова». Согласно данным сервиса «БИР‑Аналитик», налоговая служба четырежды приостанавливала операции по счетам компании из-за непредоставления налоговой декларации и решений о взыскании.

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