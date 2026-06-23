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Культура

Риелтор раскрыла, почему Сюткин не может продать квартиру за полмиллиарда

Риелтор Юсова заявила, что Сюткин не может продать квартиру из-за высокой цены
Клуб Космонавт

Риелтор Юлия Юсова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что Валерий Сюткин год не может продать квартиру за полмиллиарда рублей из-за высокой цены, специфического авторского интерьера, ограниченного круга покупателей и общей трансформации рынка элитной недвижимости, где клиенты стали значительно более рациональными.

По словам Юсовой, главная причина длительной продажи заключается в крайне узком круге потенциальных покупателей. Она отметила, что в объявлении большой акцент сделан на антиквариате, коллекционной мебели, предметах искусства, исторических интерьерах, рояле, камине и уникальной атмосфере. Риелтор считает, что для одних людей это может быть преимуществом, но для многих состоятельных клиентов, наоборот, становится ограничением.

«Если говорить о стоимости, то текущая цена около 420 млн рублей выглядит ближе к рыночной, чем первоначально озвученные суммы в районе полумиллиарда рублей, однако даже эта цена находится в верхнем диапазоне рынка. В пересчете на квадратный метр получается примерно 1,8 млн рублей, что соответствует уровню очень дорогих объектов в историческом центре Москвы», — поделилась Юсова.

По мнению риелтора, известность владельца в данном случае играет нейтральную роль. Она рассказала, что для кого-то квартира известного артиста может представлять дополнительный интерес, но большинство покупателей недвижимости такого уровня приобретают не биографию предыдущего собственника, а качественный актив для жизни или сохранения капитала.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что объект одновременно продают несколько крупных агентств элитной недвижимости, обычно такая стратегия применяется тогда, когда собственник заинтересован в максимально широком охвате аудитории и стремится увеличить шансы на поиск покупателя. Это говорит о том, что работа по продаже ведется активно, однако даже профессиональное продвижение не всегда способно компенсировать ограниченность спроса в данном ценовом сегменте, а иногда это даже играет отрицательную роль в продаже объекта недвижимости. Такие объекты продаются не за недели и даже не за месяцы, иногда поиск покупателя занимает несколько лет, и это абсолютно нормальная практика для сегмента недвижимости стоимостью в несколько сотен миллионов рублей», — заключила риелтор.

Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в Москве еще год назад, но до сих пор не смог найти покупателя. По данным Mash, внутри три спальни, а главная ценность — стол, принадлежавший Наполеону.

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