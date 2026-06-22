Певец Сюткин продает квартиру в Москве со столом Наполеона

Певец Валерий Сюткин продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Недвижимость больше пяти лет числится в собственности, но в последнее время простаивает: Сюткин почти не бывает там, много путешествует и все чаще задумывается о жизни за городом. Уже год квартира не может найти покупателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что квартира площадью 232 кв. м располагается на Сретенском бульваре в доме XIX века. Внутри есть три спальни, камин, антикварная и винтажная мебель, в том числе жемчужина коллекции — стол, принадлежавший императору Франции Наполеону Бонапарту.

Авторы подчеркивают, что Сюткин продаст стол Наполеона новому владельцу за отдельную плату. Всего артист планирует выручить за квартиру около €5 млн.

8 апреля «Комсомольская правда» сообщила, что певица Алла Пугачева выставила на продажу единственную московскую квартиру.

По данным знакомым артистки, показы недвижимости проходят «для своих» в закрытом формате. Объявление о продаже публиковаться не будет.

Речь идет о столичной пятикомнатной квартире Пугачевой площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке на Арбате. Риелторы оценивают жилье в полмиллиарда рублей. Как отмечает kp.ru, Пугачевой подарил квартиру ее бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году.

Ранее Филипп Киркоров продал квартиру, в которой жил с Аллой Пугачевой.