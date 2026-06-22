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Культура

Адвокат назвал причины, по которым Пугачева не может продать замок

Адвокат Матвеев: Пугачева не может продать дом в деревне Грязь из-за закона об иноагентах
Global Look Press

Адвокат Тимур Матвеев назвал причины, по которым певица Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) не могут продать семейный замок в деревне Грязь. Специалиста цитирует kp.ru.

Матвеев напомнил о действующем законе об иноагентах, согласно которому с 1 марта 2025 года все доходы иностранных агентов от продажи недвижимости замораживаются на спецсчетах.

«Фактически эти деньги замораживаются до снятия статуса иноагента. Продажа через генеральную доверенность возможна, но процедура сложная», — пояснил он.

Специалист добавил, что переоформление на несовершеннолетних детей не упрощает, а усугубляет ситуацию. Кроме того, с 2025 года любые операции с недвижимостью иноагентов облагаются налогом независимо от срока владения.

Также, продолжил Матвеев, потенциальных покупателей могут отпугивать репутационные риски и тот факт, что сейчас в доме хранится множество вещей Пугачевой и Галкина.

8 апреля стало известно, что певица Алла Пугачева выставила на продажу единственную московскую квартиру.

По данным знакомых артистки, показы недвижимости проходят «для своих» в закрытом формате. Объявление о продаже публиковаться не будет.

Ранее сообщалось, что Сюткин продает квартиру в Москве со столом Наполеона.

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