Звезда турецких сериалов могла умереть после нападения обезьяны в Таиланде

Турецкая актриса Эдже Иртем могла скончаться из-за укуса обезьяны. Об этом сообщает издание IG со ссылкой на представителей артистки.

Адвокат Угур Геккоюн заметил, что во время аутопсии обнаружили три шрама на левой руке артистки. Иртем была укушена обезьяной во время недавней поездки в Таиланд. Представители актрисы заявили, что эти травмы могли вызвать сепсис и летальный исход.

«Сегодня в прокуратуру было подано ходатайство с просьбой рассмотреть этот вопрос и при вскрытии», — отметил Геккоюн.

15 июня стало известно, что Иртем скончалась на следующий день после празднования дня рождения. Предполагалось, что у нее мог случиться сердечный приступ. Мать женщины находилась рядом, но не смогла помочь дочери.

После сообщений о смерти Эдже Иртем в сети начали обсуждать версию о наркотиках как причине гибели звезды. С начала года в Турции проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей.

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.