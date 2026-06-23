Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда турецких сериалов могла умереть после нападения обезьяны в Таиланде

IG: актриса Эдже Иртем могла умереть из-за укуса обезьяны
irtemece/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Турецкая актриса Эдже Иртем могла скончаться из-за укуса обезьяны. Об этом сообщает издание IG со ссылкой на представителей артистки.

Адвокат Угур Геккоюн заметил, что во время аутопсии обнаружили три шрама на левой руке артистки. Иртем была укушена обезьяной во время недавней поездки в Таиланд. Представители актрисы заявили, что эти травмы могли вызвать сепсис и летальный исход.

«Сегодня в прокуратуру было подано ходатайство с просьбой рассмотреть этот вопрос и при вскрытии», — отметил Геккоюн.

15 июня стало известно, что Иртем скончалась на следующий день после празднования дня рождения. Предполагалось, что у нее мог случиться сердечный приступ. Мать женщины находилась рядом, но не смогла помочь дочери.

После сообщений о смерти Эдже Иртем в сети начали обсуждать версию о наркотиках как причине гибели звезды. С начала года в Турции проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей.

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!