Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

Актриса Эдже Иртем скончалась после празднования дня рождения
irtemece/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Умерла 35-летняя звезда турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на адвоката семьи.

По словам адвоката, Иртем скончалась на следующий день после празднования дня рождения, предположительно, из-за сердечного приступа. Мать женщины находилась рядом, но не смогла помочь дочери.

Точную причину смерти актрисы назовут после вскрытия.

После сообщений о смерти Эдже Иртем в сети начали обсуждать версию о наркотиках как причине гибели звезды. С начала года в Турции проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей.

Коллегу Иртем по «Клюквенному щербету» Фезу Дживелек задержали 21 мая, ее подозревают в торговле, изготовлении или употреблении наркотиков. Вместе с ней также задержали певца Мабеля Матиза, модель Серенай Сарыкая, актера Онура Туна, певца Беркай и еще девять человек.

Феза Дживелек известна по роли Нилай Юнал в сериале «Клюквенный щербет». Она также снялась в проектах: «Назвала я ее Фериха», «Моя левая половинка» и «Война роз».

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!