Умерла 35-летняя звезда турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем. Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на адвоката семьи.

По словам адвоката, Иртем скончалась на следующий день после празднования дня рождения, предположительно, из-за сердечного приступа. Мать женщины находилась рядом, но не смогла помочь дочери.

Точную причину смерти актрисы назовут после вскрытия.

После сообщений о смерти Эдже Иртем в сети начали обсуждать версию о наркотиках как причине гибели звезды. С начала года в Турции проходят антинаркотические рейды, в рамках которых были задержаны десятки знаменитостей.

Коллегу Иртем по «Клюквенному щербету» Фезу Дживелек задержали 21 мая, ее подозревают в торговле, изготовлении или употреблении наркотиков. Вместе с ней также задержали певца Мабеля Матиза, модель Серенай Сарыкая, актера Онура Туна, певца Беркай и еще девять человек.

Феза Дживелек известна по роли Нилай Юнал в сериале «Клюквенный щербет». Она также снялась в проектах: «Назвала я ее Фериха», «Моя левая половинка» и «Война роз».

Ранее умерла актриса сериалов «Реальные пацаны» и «Кухня» Татьяна Плетнева.