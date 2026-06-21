Деревянко назвал отвратительными тех, кто не платит алименты

Актер Павел Деревянко осудил мужчин, которые не платят алименты. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Деревянко признался, что за почти 50 лет жизни он каждый раз ужасается от историй, в которых мужчины бросают матерей своих детей и не поддерживают их финансово. Он считает такую ситуацию неправильной и ненормальной.

«Для меня странно, что не у всех мужчин такое отношение к детям, женам бывшим. Это отвратительно!» — подчеркнул артист.

У Павла Деревянко есть два ребенка от предпринимательницы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях на протяжении десяти лет. Старшей дочери актера Варваре 15 лет, а младшей Александре 11 лет.

В августе 2025 года Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць, которой он сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради своей избранницы артист принял решение отказаться от свободных отношений, отметив, что с «полигамией покончено».

В беседе со «Звездачом» Деревянко и Фуць признались, что планируют завести общих детей. Дизайнер хочет дочь, а актер — сына.

Ранее Павел Деревянко запланировал провести семейный фестиваль в Таганроге.