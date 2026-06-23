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Культура

Песню Виктора Цоя «Дети минут» опубликовали спустя почти 40 лет

SHOT: опубликована неиздававшаяся песня Виктора Цоя «Дети минут»
ТПО «Рок»

Спустя почти четыре десятилетия после создания, широкой публике стала доступна ранее неопубликованная запись песни Виктора Цоя под названием «Дети минут». Как сообщает SHOT, композиция, написанная легендарным музыкантом в 1988 году, исполнялась им крайне редко, в основном на неформальных домашних концертах.

Причиной, по которой Цой воздерживался от официального выпуска «Детей минут», был страх задеть чувства своих коллег по цеху.

Коллекционер Сергей Чубраев поделился с «Газетой.Ru» историей находки. Несколько лет назад он обнаружил аудиокассету с записью в Швеции, у близкой подруги музыкантов группы «Кино» Сары Океррен. Композиция была обнародована в день рождения Виктора Цоя, 21 июня.

Поиски этого редкого трека начались после того, как в 2020 году Чубраев наткнулся на текст «Детей минут» в архивах Александра Липницкого, басиста группы «Звуки Му». По свидетельству коллекционера, Виктор Цой был категорически против студийной записи этой песни, опасаясь, что ее пародийный характер может вызвать негативную реакцию у его друзей. Именно поэтому о существовании «Детей минут» знал лишь узкий круг близких музыканту людей.

Ранее 80 тысяч человек пришли на концерт группы «Кино» в Москве.

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