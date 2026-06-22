Сергей Бурунов сделал селфи с 80 тысячами гостей дня рождения Цоя

80 тысяч человек пришли на концерт группы «Кино» в Москве

В Москве прошел концерт группы «Кино», на который пришли 80 тысяч человек. Об этом сообщило издание Super.

Выступление музыкантов «Кино» в «Лужниках» состоялось 21 июня — в день, когда солисту коллектива Виктору Цою исполнилось бы 64 года. Со сцены звучал восстановленный голос артиста.

На трибунах были известные гости — телеведущая Екатерина Андреева, шоумен Павел Воля, а также актер Сергей Бурунов, сделавший селфи на фоне многочисленных гостей концерта.

В день рождения Виктора Цоя также опубликовали ранее неизвестную песню музыканта. Как рассказал коллекционер Сергей Чубраев, он нашел кассету несколько лет назад — в Швеции, у старой подруги музыкантов группы «Кино» Сары Океррен.

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