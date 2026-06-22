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Культура

Квентин Тарантино сыграет роль в драматическом фильме

Квентин Тарантино и певица Кайли Миноуг снимутся в фильме Джейми Адамса
Global Look Press

Режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. Об этом сообщает валлийский портал Nation.

Хотя подробности нового проекта не раскрываются, на опубликованном снимке, сделанном в Порткоуле во время съемок некоторых сцен запечатлены Тарантино и певица Кайли Миноуг.

Ранее Тарантино уже исполнил роль в предыдущем фильме Адамса Only What We Carry, где его партнерами были Саймон Пегг и София Бутелла.

В начале июня Тарантино обругал Голливуд в новом интервью журналу Sight & Sound. По словам режиссера, за последние шесть лет ему понравились всего несколько фильмов, среди которых «Вестсайдская история» (2021) и «Горизонт» (2024), но ничто не захватило его по-настоящему.

Ранее актер Дерн вспомнил, что Тарантино пригрозил Питту увольнением прямо на съемках.

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