Тарантино отругал Питта прямо на съемках: «Иначе ты закончишь в этом бизнесе»

Актер Дерн вспомнил, что Тарантино пригрозил Питту увольнением на прямо съемках
Актер Брюс Дерн, сыгравший пожилого и почти слепого владельца ранчо в «Однажды… в Голливуде», рассказал о том, как Квентин Тарантино отругал Брэда Питта на съемках фильма. Его слова передает People.

Дерн вспомнил, что инцидент произошел во время съемок сцены, где персонаж Брэда Питта — каскадер Клифф Бут — заезжает на ранчо проведать его героя, который едва его узнает. В какой‑то момент Питт неожиданно прерывает дубль — чем и вызывает резкую реакцию Тарантино.

«Выражение лица Квентина… Оно было невероятно серьезным. Он сказал: «Брэд, что ты только что сделал?», и Питт ответил: «Ну, я остановил съемку». А Квентин ему: «Больше никогда в жизни не останавливай съемку, иначе ты закончишь в этом бизнесе. Это моя зона ответственности. Не вмешивайся», — сказал актер.

Фильм «Однажды… в Голливуде» стал третьей совместной работой Дерна и Тарантино. До этого артист снимался у режиссера в картинах «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». Брэд Питт за роль Клиффа Бута получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

