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Культура

Тарантино назвал Голливуд сосисочной фабрикой: «Лучше книгу почитаю»

Режиссер Тарантино обвинил голливудские фильмы в глупости и неправдоподобии
Carlos Barria/Reuters

Режиссер Квентин Тарантино обругал Голливуд в новом интервью. В беседе с журналом Sight & Sound лауреат премии «Оскар» признался, что не может влюбиться ни в один современный фильм.

«Недоделки, неправдоподобие, потворство зрителям, неудачно подобранные исполнители или просто глупости обычно портят каждый новый фильм, выходящий из сосисочной фабрики, которая раньше называла себя Голливудом», — говорит Тарантино.

Режиссер говорит, что за последние шесть лет ему понравились всего несколько фильмов, среди которых «Вестсайдская история» (2021) и «Горизонт» (2024), но ничто не захватило его по-настоящему.

«Не было ничего такого, что бы унесло меня в волшебную страну наслаждений из моих грез. Раньше я регулярно бывал в ней, вот почему я любил кино больше всех других видов искусства. В наши дни я лучше почитаю книгу», — сказал он.
ый сценарий Карнахана и Майкла Макгрейла».

В настоящее время Тарантино работает над пьесой, мировая премьера которой состоится в лондонском Вест-Энде в 2027 году.

Ранее Тарантино отругал Питта прямо на съемках.

 
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