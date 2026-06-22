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Культура

Бледанс о романах Диброва: «Ему прописаны молодые телочки»

Актриса Бледанс заявила, что Дибров любит молодую энергию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в беседе с teleprogramma, что не видит ничего плохого в романах телеведущего Дмитрия Диброва с молодыми девушками.

Бледанс заявила, что Дибров любит молодую энергию. Она сравнила романы с девушками значительно старше телеведущего с ЗОЖ.

«Когда вы идете к нутрициологу, он вам что-то прописывает. Кому-то нужны орехи, как мне. Я их сейчас стою и ем. Кому-то орехи строго запрещены. А Дмитрию прописаны молодые телочки, кобылочки, секси производительницы, которые еще могут ему родить. Как говорится, по судьбе», — поделилась артистка.

Бледанс предположила, что Дибров в 90 лет будет выбирать спутницу жизни среди 35-летних.

В июне Дмитрий Дибров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак нашел объяснение интересу мужчин к очень молодым девушкам.

Собчак в разговоре с Дибровым выразила обиду за зрелых женщин, которым их ровесники часто предпочитают более молодых. В прошлом году сам 66-летний Дибров развелся с женой Полиной — моделью и блогершей, которая моложе него на 30 лет. По мнению Диброва, зрелые мужчины выбирают молодых девушек из-за отцовских чувств.

Ранее Дмитрий Дибров опроверг слухи о романе с Екатериной Гусевой.

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