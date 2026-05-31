Дибров ответил на слухи о романе с Гусевой: «Вы что, с ума сошли?»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с «Пятым каналом» опроверг слухи о романе с нутрициологом Екатериной Гусевой.

Дибров уверил, что между ним и Гусевой исключительно дружеские отношения.

«Вы что, с ума сошли? Это мой любимый друг и соратник, конечно. Строю пару… Откуда у вас это? Вы что, из ЗАГСа? Откуда вы сплетни подбираете?» — заявил шоумен.

В ноябре 2025-го издание «СтарХит» утверждало, что Дмитрий Дибров начал отношения с нутрициологом Екатериной Гусевой после развода с моделью Полиной спустя 16 лет брака.

По информации издания, новая избранница 66-летнего Диброва — 43-летняя Екатерина Гусева, специалист в области нутрициологии. Она окончила факультет права Высшей школы экономики, но впоследствии сменила сферу деятельности. Сейчас Гусева консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов, развивает собственный бренд здорового питания и владеет кафе с полезной едой.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря экс-супруга телеведущего впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Полина Диброва рассказала, кем работала в 13 лет.

 
