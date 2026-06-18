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Культура

Дибров нашел объяснение интересу мужчин к очень молодым девушкам

Телеведущий Дибров: зрелые мужчины выбирают молодых девушек из-за отцовских чувств
news.ru/Global Look Press

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак нашел объяснение интересу мужчин к очень молодым девушкам. Новый выпуск проекта «Что о тебе думают?» с участием шоумена опубликован на платформе VK Видео.

Собчак в разговоре с Дибровым выразила обиду за зрелых женщин, которым их ровесники часто предпочитают более молодых. В прошлом году сам 66-летний Дибров развелся с женой Полиной — моделью и блогершей, которая моложе него на 30 лет.

«Меньше всего это связано со скабрезностями. Нет, здесь есть что-то еще, что-то отцовское», — заверил ведущий.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря экс-супруга телеведущего впервые вышла в свет с бизнесменом Романом Товстиком.

Недавно Диброва призналась, что решила не подавать официально документы на алименты.

Ранее Дибров ответил на слухи о романе с Гусевой.

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