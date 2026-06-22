Клава Кока и Дима Масленников сыграют свадьбу в сентябре

Стример Бустер заявил, что Масленников и Кока сыграет свадьбу в сентябре

Блогер Слава Бустер проговорился о свадьбе Димы Масленникова и певицы Клавы Коки. Об этом сообщает Woman.ru.

Бустер получил пригласительное на торжество во время стрима. Блогер подтвердил, что оно пришло от Масленникова. По словам стримера, свадьба пройдет в сентябре.

3 апреля Кока подтвердила сообщения о романе с Масленниковым. Она выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуе с избранником. В том же месяце Клава Кока и Дима Масленников объявили о грядущей свадьбе.

На протяжении почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения пары, однако сами Клава и Дима неоднократно заявляли, что их связывает только дружба.

8 апреля певец Прохор Шаляпин признался, что готов провести свадьбу Коки и Масленникова. Он пожелал звездам счастья и красивых детей. Артист добавил, что готов сделать исключение для пары и выступить на торжестве без гонорара.

Ранее Клава Кока призвала отстать от ее тела после хейта фигуры.