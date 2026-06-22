Клава Кока призвала отстать от ее тела после хейта фигуры

Певица Клава Кока ответила в Telegram-канале на хейт в адрес своей фигуры.

Кока рассказала, что ежедневно получает негативные комментарии в свой адрес. Певицу называют «жирной» и «свинотой» при весе 54 кг и росте 170 см. По мнению артистки, люди начали забывать, как выглядит обычное женское тело.

«Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю свое тело, и я не собираюсь нравится всем. Я живой человек. Захотела – похудела, захотела – поправилась. Это мое дело», — отметила исполнительница.

По словам Коки, она получает хейт за свою внешность не только от мужчин, но и от женщин. Она подчеркнула, что представительницы ее пола должны понимать, что у всех них случаются отеки, и тело меняется в соответствии с циклами. А также, что на внешность в видео и фото влияет свет и одежда.

«Да, у меня есть складки на теле, когда я сгибаюсь. У меня иногда проявляется второй подбородок. И я даже могу съесть целую пачку чипсов и не корить себя за это. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться», — заявила певица.

Кока возмутилась тому, что женщины лишаются индивидуальности и подстраивают свое тело и внешний вид под стандарты красоты с помощью пластики или препаратов для похудения.

Как отметила Кока, ей не один раз приходили предложения прорекламировать препараты для похудения. Певица отказалась и подчеркнула, что никогда не будет этого делать.

«Это личное дело каждого, но, пожалуйста, думайте своей головой. Оставляя такие комментарии, вы мотивируете все больше и больше людей пойти на вмешательство в свой организм. Или это просто образует комплексы. В том числе у самых юных девчат, которые по итогу с детства живут с ненавистью к себе и своей индивидуальности», — поделилась артистка.

Кока уверенна, что именно в индивидуальности кроется истинная красота. Она призвала меньше осуждать женщин и больше поддерживать друг друга.

Ранее Клава Кока купила для своей семьи дом.