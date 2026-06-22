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Культура

«Закулисье реальности» поставило новый рекорд

Фильм «Закулисье реальности» стал самым кассовым хоррором студии А24
21 Laps Entertainment/A24

Фильм «Закулисье реальности» («Backrooms») американского режиссера Кейна Парсонса поставил новый рекорд среди работ, выпущенных студией А24. Об этом представители студии рассказали у себя в социальных сетях.

Картина стала первым фильмом A24, сборы которого в мировом прокате превысили $300 миллионов. «Закулисье реальности» достигло этого результата при бюджете всего в $10 миллионов.

Сюжет фантастического хоррора основан на популярной серии видеороликов бесконечных пустых офисных помещениях с желтыми обоями. 20-летний Парсонс был автором этой оригинальной YouTube-вселенной и стал самым молодым режиссером в истории студии A24.

Недавно песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад. 36-летняя исполнительница пополнила избранный круг музыкантов, которым удавалось семь раз оказываться на вершине британских чартов. В эту группу также входят Майкл Джексон, Джордж Майкл, U2, Робби Уильямс и Давид Гетта.

Ранее более тысячи человек переоделись в Мэрилин Монро и установили мировой рекорд.

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