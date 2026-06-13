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Культура

Песня Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад

Тейлор Свифт повторила рекорд Майкла Джексона в британском хит-параде
/Reuters

Песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад. Об этом сообщила Official Charts Company, отвечающая за составление музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

Речь идет о композиции I Knew It, I Knew You из саундтрека к анимационному фильму «История игрушек 5», премьера которого состоится 19 июня. Благодаря этому успеху 36-летняя исполнительница пополнила избранный круг музыкантов, которым удавалось семь раз оказываться на вершине британских чартов. В эту группу также входят Майкл Джексон, Джордж Майкл, U2, Робби Уильямс и Давид Гетта.

Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит Элвису Пресли: 21 песня «короля рок-н-ролла» становилась лидером хит-парада. На втором месте — The Beatles с 18 композициями. В день релиза их последняя песня «Now and Then» всего за 10 часов поднялась на 42-е место чарта. 10 ноября 2023 года она заняла первое место в хит-параде.

До этого Тейлор Свифт была признана самым продаваемым музыкальным исполнителем 2025 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Певица получает этот титул уже в шестой раз и четвертый год подряд.

Ранее Тейлор Свифт вернула в моду подростковый тренд из 2000-х.

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