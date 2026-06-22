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Культура

В США посетитель рок-концерта упал с балкона во время выступления и не выжил

В Нью-Йорке мужчину не смогли спасти после падения на концерте группы Goose
FilmRAW/Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Йорке (США) 51-летний мужчина упал во время рок-концерта и не выжил. Об этом сообщило издание New York Times.

Мужчина, чье имя не разглашается, пришел вечером 20 июня на площадку Мэдисон-сквер-Гарден на Манхэттене на концерт группы Goose. Во время выступления он упал с балкона, был срочно госпитализирован, но врачи не смогли спасти его.

«Мы глубоко опечалены кончиной посетителя концерта. Искренне сочувствуем его семье и друзьям», — прокомментировали инцидент организаторы.

Падение произошло во время второго выступления Goose в в рамках тура 2026 года. Музыканты также принесли соболезнования всем близким своего поклонника.

В мае солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева упала со сцены и получила перелом.

Ранее в Бразилии во время подготовки к концерту Шакиры произошел трагический инцидент с рабочим.

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