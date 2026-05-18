Солистка группы «Винтаж» упал со сцены и получила перелом

Певица Анна Плетнева сломала палец после падения со сцены
dusya_star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Плетнева встала на ноги после падения и продолжила выступать. В результате артистка сломала палец на руке и получила ссадины по всему телу.

«Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо», — поделилась певица.

В мае 2024-го Плетнева рассказала, как уехала с концерта на скорой помощи из-за конфетти. Как объяснила музыкантка, на первой песне одно из конфетти в виде сердца залетело ей в дыхательные пути.

Артистка уточнила, что все-таки смогла провести концерт, после чего отправилась в больницу на карете скорой помощи.

Поп-группа «Винтаж» была создана летом 2006 года экс-солисткой «Лицея» Анной Плетнёвой и экс-участником группы «Амега» Алексеем Романовым. Прорывом стал хит 2008 года «Плохая девочка», записанный дуэтом с Еленой Кориковой, который возглавил российский радиочарт и получил премию MTV Russia Music Awards.

