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Культура

Снимавшуюся с Дианой Шурыгиной порномодель задержали в Москве

Модель Настю Холод и немецкого продюсера Кричкера задержали в Москве
Соцсети

Снимавшуюся с Дианой Шурыгиной в порно с элементами ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) модель Настю Холод и ее немецкого продюсера задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 24-летнюю уроженку Хабаровска Анастасию Овсянникову отправили под домашний арест за изготовление материалов порнографического характера. С решением суда девушка не согласилась и подала апелляцию.

Известно, что Овсянникова занималась модельным бизнесом со школы, а несколько лет назад начала производить контент для взрослых.

Кроме того, был арестован продюсер Овсянниковой, 30-летний гражданин Германии Людвиг Кричкер. Утверждается, что он оформлял ВНЖ и ПМЖ в Европе эмигрантам из России после начала специальной военной операции на Украине, а также занимался стендапом и шутил о фашизме и нацизме.

Троицкий районный суд Москвы отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля по делу о распространении порнографии. Ей вменяется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. 11 июня суд разрешил провести обыск у Шурыгиной, который уже состоялся.

Mash сообщал, что Шурыгину в производство порно втянули украинские менеджеры.

Ранее Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката.

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