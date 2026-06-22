Солистка «Тутси» раскрыла, на каком необычном транспорте ездила

Певица Ирина Ортман раскрыла, что имеет опыт вождения необычных видов транспорта. В том числе она управляла грузовым автомобилем. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

В одним из видеоклипов Ортман ездила на тракторе «Беларусь». Тогда певице удалось посидеть как за рулем это транспортного средства, так и на нем сверху.

Помимо этого, исполнительница управляла грузовым автомобилем. Такой опыт появился у нее во время работы телеведущей на проекте, посвященном военной технике.

«Собственно говоря, я справлялась с разной техникой, в том числе и с ЗИЛом», — добавила Ортман.

При этом певица призналась, что ей не довелось попробовать управлять танком. Однако артистка об этом не сожалеет, поскольку считает его слишком брутальным средством для себя.

Ирина Ортман призналась, что поддерживает тренд среди звезд на отказ от макияжа. Певица подчеркнула, что сама практически не пользуется косметикой.

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