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Культура

Полиция случайно нашла украденную картину Пикассо вместе с килограммами наркотиков

Actu17: во Франции при обыске по делу о наркотиках нашли картину Пикассо
Sarah Meyssonnier/Reuters

В пригороде Парижа во время обыска по делу о торговле наркотиками полицейские обнаружили украденное полотно художника Пабло Пикассо, сообщает портал Actu17.

В статье говорится, что картину, стоимость которой оценивается в десятки миллионов евро, нашли в понедельник, 15 июня. Во время операции правоохранители также изъяли 20 кг гашиша, одежду известных брендов на сотни тысяч евро, €7 тыс. наличными и задержали шесть человек. Какая именно работа Пикассо была найдена, не уточняется.

По словам источника, один из задержанных, предположительно, работает на складе предметов роскоши и похищал оттуда ценные вещи, среди которых оказалось и полотно.

В мае прошлого года полиция Парижа во время обысков нашла бюст американского музыканта и лидера группы The Doors Джима Моррисона, похищенный с его могилы на кладбище Пер-Лашез в 1988 году. Созданную хорватским художником Младеном Микулиным скульптуру правоохранители тоже обнаружили случайно во время обысков по делу о мошенничестве.

Ранее 58-летний инженер выиграл картину Пикассо за €1 млн.

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