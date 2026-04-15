58-летний инженер из Парижа выиграл картину Пикассо за €1 млн

Инженер и любитель искусства Ари Ходара стал обладателем оригинальной работы Пабло Пикассо стоимостью более €1 млн, купив билет за €100 в благотворительной лотерее. Об этом сообщает Би-би-си.

58-летний мужчина не сразу поверил в то, что выиграл картину.

«Откуда мне знать, что это не розыгрыш?» — сказал он после объявления результатов.

Ари Ходара купил билет № 94 715 случайно, узнав о розыгрыше в выходные. Инженер живет в Париже — том же городе, где Пикассо работал большую часть жизни.

«Я очень удивлен. Когда участвуешь в таком розыгрыше, не ждешь, что выиграешь. Но я очень рад, потому что интересуюсь живописью. Для меня это отличная новость», — поделился Ходара.

Речь идет о работе «Tête de Femme» («Голова женщины») — абстрактном портрете, выполненном гуашью на бумаге в 1941 году. Организаторы акции под названием «1 Picasso за 100 евро» выпустили 120 тысяч лотерейных билетов.

Из собранных средств: €1 млн получит галерея Opera Gallery, которая сейчас владеет картиной. Оставшаяся сумма (может достичь €12 млн) будет перечислена в Alzheimer's Research Foundation (Фонд исследований болезни Альцгеймера) на поддержку исследований этого заболевания по всей Европе.

