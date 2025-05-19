Полиция Парижа спустя почти 40 лет случайно нашла бюст с могилы лидера The Doors

В Париже нашли украденный в 1988 году бюст с могилы лидера The Doors Моррисона

Полиция Парижа во время обысков нашла бюст американского музыканта и лидера группы The Doors Джима Моррисона, похищенный с его могилы на кладбище Пер-Лашез в 1988 году, сообщает RTL.

По данным радиостанции, созданную хорватским художником Младеном Микулиным скульптуру правоохранители обнаружили случайно во время обысков по делу о мошенничестве.

На опубликованном полицией фото видно, что бюст выглядит нетронутым: он исписан фанатами музыканта, у него нет носа и рта. Так же скульптура выглядела в момент исчезновения. На могиле певца бюст простоял семь лет после установки.

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