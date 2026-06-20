Пелагея захотела представлять Россию на «Интервидении»

Певица Пелагея призналась, что захотела представить Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Ее цитирует ТАСС.

По словам Пелагеи, ей ближе фестивальный, а не конкурсный формат. Она предпочитает такие фестивали, как «Традиция», — в них нет соперничества, но есть возможность делиться опытом, вдохновляться и учиться друг у друга.

Однако, обратила внимание заслуженная артистка России, «Интервидение» отличается от многих музыкальных конкурсов своей объединяющей идеей.

«Интервидение», как мне показалось, как раз построено на этом принципе. Это возможность увидеть и услышать представителей самых разных культур, объединенных идеей мира, добра и взаимного уважения», — перечислила Пелагея.

Звезда отметила, что была бы рада принять участие в проекте от России, если ее пригласят организаторы.

До этого в 2025 году Пелагея выступала послом международного песенного конкурса «Интервидение». После этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что она была бы достойным кандидатом от России на конкурсе.

Ранее Бутман рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении».