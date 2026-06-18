Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бутман рассказал, кто может представить Россию на «Интервидении»

Саксофонист Бутман: все популярные российские артисты могут представить страну на «Интервидении»
Пресс-служба Фонда Бутмана

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, кто из современных артистов мог бы представить Россию на новом «Интервидении». Его цитирует ТАСС.

По словам Бутмана, в стране много талантливых артистов, которые могли бы защитить честь России на международном песенном конкурсе.

«Все популярные молодые артисты могут совершенно спокойно выходить на сцену со своими песнями. У меня нет какого-то предпочтения», — сказал музыкант.

Бутман подчеркнул, что конкурс прежде всего остается творческим соревнованием, несмотря на повышенное к нему внимание, выходящее за рамки искусства.

Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем конкурса стал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Сроки проведения конкурса в Саудовской Аравии уточняются.

Недавно Швыдкой выск//www.gazeta.ru/culture/news/2026/06/13/28679257.shtmlазался о роли России в организации следующего «Интервидения».

Ранее Киркоров раскрыл тайну победы Болгарии на «Евровидении».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!