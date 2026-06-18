Саксофонист Бутман: все популярные российские артисты могут представить страну на «Интервидении»

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, кто из современных артистов мог бы представить Россию на новом «Интервидении». Его цитирует ТАСС.

По словам Бутмана, в стране много талантливых артистов, которые могли бы защитить честь России на международном песенном конкурсе.

«Все популярные молодые артисты могут совершенно спокойно выходить на сцену со своими песнями. У меня нет какого-то предпочтения», — сказал музыкант.

Бутман подчеркнул, что конкурс прежде всего остается творческим соревнованием, несмотря на повышенное к нему внимание, выходящее за рамки искусства.

Возрожденное «Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, однако он отказался от борьбы за призовое место. Победителем конкурса стал вьетнамский исполнитель Дык Фук. Сроки проведения конкурса в Саудовской Аравии уточняются.

Недавно Швыдкой выск//www.gazeta.ru/culture/news/2026/06/13/28679257.shtmlазался о роли России в организации следующего «Интервидения».

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