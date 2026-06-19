Актер Максим Матвеев выделил главную мысль сериала «Заложник»

Актер Максим Матвеев, сыгравший главную роль в сериале «Заложник», в большом интервью проекту «Сноб» выделил одну из ключевых мыслей картины. По его мнению, кинолента среди прочего посвящена теме взросления.

«Меня заинтересовал процесс, когда тот комфорт, к которому мы привыкли, и те амбиции, которыми мы наполняем свою жизнь, по какой-то причине перестают иметь цену. И есть часть мира, где все это в принципе не имеет веса. Интересно проследить за человеком из нашего окружения, который попадает в «те» обстоятельства: когда у него отнимают почти все», — поделился Матвеев.

Вопрос в том, какие ориентиры удастся найти исходя из новых обстоятельств и получится ли сохранить свое здоровье, как ментальное, так и физическое, добавил артист.

Сериал «Заложник» вышел 25 апреля на Кинопоиске. Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его самого похищают, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с местным боевиком Саидом.

Ранее Матвеев запустил бизнес для состоятельных клиентов.