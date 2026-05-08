Николас Муавад мечтает вернуться в российское кино: «И выучить русский»

Ливанский актер Николас Муавад, который сыграл боевика Саида в сериале «Заложник», выразил желание вновь сняться в российском кино.

«С удовольствием, конечно. Прекрасный опыт, который у меня был со всеми — с Максом, с Дарьей, с актерами, со съемочной группой, с командой — это что-то потрясающее. Хочется погрузиться в российский кинематограф еще глубже и выучить русский», — сказал он.

По словам Муавада, он сожалеет, что «упустил в изучении языка уже пару лет», и всерьез размышляет о продолжении сотрудничества.

Также артист рассказал, что в конце 2026 года выйдет американский фильм с его участием. Картина основана на реальных событиях, произошедших в Ираке в 2004 году.

«Мой персонаж в нем очень человечный, а мне нравится играть подобных героев. Конечно, я люблю фэнтези, но мне кажется, настоящие, искренние человеческие чувства для меня, как для актера, это намного более сложный вызов», — поделился он.

Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли вышел 25 апреля на Кинопоиске. Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России.

Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его самого похищают, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с местным боевиком Саидом.

Ранее Муавад назвал большой удачей работу с Максимом Матвеевым.