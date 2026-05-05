Звезда «Триггера» запустил бизнес для состоятельных клиентов

Актер Матвеев запустил бизнес по производству эксклюзивных серебряных изделий
Александр Гальперин/РИА Новости

Звезда «Триггера» Максим Матвеев учредил компанию ООО «Создавая Связь», которая занимается изготовлением персонализированных серебряных украшений. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Генеральным директором стала Ксения Дремова, которая вместе с Матвеевым также входит в число соучредителей фирмы. Концепция проекта ориентирована на создание уникальных изделий по индивидуальным заказам.

О других коммерческих проектах Матвеева неизвестно. Однако с 2007 года артист активно занимается благотворительностью, а в 2013-м он вошел в правление благотворительного фонда «Доктор Клоун». Актер также ежегодно проводит благотворительные мероприятия в одном из петербургских ресторанов совместно с Елизаветой Боярской.

Накануне сообщалось, что блогер Сергей Язев организовал встречу сотен мужчин с именем Сергей в баре сети «Руки вверх! Бар». Мероприятие под названием «100 Серег» состоялось 2 мая в Москве. Изначально Язев планировал собрать 100 участников, но ажиотаж заставил переименовать событие в «300 Серег».

