Артемий Троицкий о концертах уехавших звезд: «Нужды они не испытывают»

Музыкальный критик Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом) прокомментировал в беседе с YouTube-каналом «И Грянул Грэм» концертную активность российских артистов, которые уехали из России.

Он отметил, что известные музыканты без труда собирают полные залы за границей.

«Такие именитые ребята вроде «Машины времени», ДДТ, «Аквариума», Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и так далее, насколько мне известно, не испытывают никаких трудностей с заполняемостью зала. Я уже не говорю о том, что материальной нужды они тоже не испытывают», — заявил Троицкий.

Критик также упомянул менее известных артистов. По его словам, они продолжают выступать, но на менее масштабных площадках — в небольших клубах вместо стадионов. При этом, по мнению Троицкого, такие же по размеру концерты они могли бы давать и в России.

В октябре 2024 года СМИ сообщали, что основной заработок Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) приходится на гонорары с концертов, однако сейчас артиста редко зовут на выступления. Отмечалось, что якобы из-за этого лидер «Машины времени» выступает чаще всего в малых залах и клубах.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Куртукова высмеяла Тинькова после критики россиян.