СМИ узнали о проблемах с концертами Андрея Макаревича за границей

Основной заработок Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) приходится на гонорары с концертов, однако сейчас артиста редко зовут на выступления. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации СМИ, лидер «Машины времени» на данный момент выступает чаще всего в малых залах и клубах. Недавний концерт Макаревича в Израиле отменили, но у него еще запланированы гастроли по Германии в ноябре. Продажи билетов, подчеркивает kp.ru, слабые. Цена варьируется от 5,8 тыс. рублей до 13,2 тыс. рублей.

Также сообщается, что сейчас артист готов петь на корпоративах в России. Однако организаторы рассказали изданию, что за минувший год не было ни одного заказчика. Кроме того, продолжает kp.ru, Макаревич все еще получает пенсию свыше 60 тыс. рублей из-за надбавки за звание народного артиста России.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Андрей Макаревич выступает на корпоративах более чем за 10 млн рублей. По информации СМИ, в райдере лидера «Машины времени» также прописано, что корпоратив не должен проходить в России.

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