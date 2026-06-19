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Культура

Куртукова высмеяла Тинькова после критики россиян: «Лепите пельмени»

Певица Куртукова назвала Тинькова диктатором, а не либералом после критики РФ
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица отреагировала на высказывания Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) о россиянах за границей. Свое обращение она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В интервью блогеру Илье Варламову (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Тиньков раскритиковал тех, кто слушает песню «Матушка‑Земля» вне России.

В ответ на это певица предположила, что и сам Тиньков не прочь под нее потанцевать, просто не хочет показывать эмоции.

«Ну что, лепите пельмени, у вас это когда-то очень хорошо получалось. Продолжайте, для нервной системы тоже полезно», — добавила она.

Затем в переписке с Ксенией Собчак артистка поделилась мнением, что Тинькова нельзя назвать либералом. Она считает, что предприниматель привык, что окружающие следуют исключительно его воле.

Прохор Шаляпин в свою очередь пошутил, что бизнесмен, возможно, тайно влюблен в исполнительницу.

Недавно сообщалось, что c начала 2026 года самой популярной песней в категории композиций о России, выпускаемых с конца ХХ века, оказалась запись Татьяны Куртуковой «Матушка». За этим хитом расположилась группа «Любэ» с композицией «Ты неси меня река» — у этого коллектива наибольшее количество мест в рейтинге.

Ранее сообщалось, что юбилей Галкина прошел без поздравления от Пугачевой.

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