Волочкова встала на раздачу бургеров в Москве: «Может, хоть там поест»

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова встала на раздачу заказов в «Бургер Кинге». Об этом сообщила посетительница ресторана в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Москвичка опубликовала фотографию с танцовщицей в личном блоге.

«Сегодня зашла в «Бургер Кинг» на Добрынинской. Смотрю, что-то очень много мужиков в черных костюмах. Странно, думаю. Оплатила заказ, подхожу к кассе, а там заказы выдает Анастасия Волочкова», — написала девушка.

Посетительница отметила, что балерина не только помогала сотрудникам выдавать заказы, но и фотографировалась с посетителями.

В комментариях девушку спросили, по какому случаю Волочкова решила сменить профессию. Однако жительница Москвы призналась, что сама не знает. Она просто «зашла булку поесть».

«А также вареное яйцо всмятку и листик салата»; «Мать моя женщина, может хоть там поест»; «Подработка?» — сыронизировали под постом.

Москвичка также отметила, что в реальной жизни Волочкова выглядит миниатюрнее, чем на телевидении.

В марте танцовщица жаловалась на питание в немецкой больнице. Она заявляла, что в клинике ее кормили только сосисками в тесте, хотя она три дня подряд просила дать ей листья салата и два яйца.

Ранее сообщалось, что Иду Галич назначили капитаном удовольствия на собственном девичнике.