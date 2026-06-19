Иду Галич назначили капитаном удовольствия на собственном девичнике

Телеведущая Ида Галич отпраздновала девичник в Саратове. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Галич, подруги «приказали» ей прибыть в аэропорт, но не сказали, куда направится самолет.

«Из-за понятного новостного фона были мысли, что улететь у нас не получится, но как мы всегда говорим: все сложится лучшим для нас образом. Вуаля! Парочка часов ожидания и мы в любимом Саратове у нашей подруги Даши, которая сделала на время нашего прилета из своего дома базу отдыха «девИдачник», — делится телеведущая.

Галич добавила, что девичник отпраздновали, имея в виду предстоящее солнцестояние: установили в земле свечи, пели песни в женском кругу и загадывали желания.

«Для меня до сих пор загадка, как девочки провезли четыре кило воска, огромное количество трав и цветения. Магия!» — говорит довольная Галич.

Также звезду отправили на массаж и назначили на собственном празднике «капитаном удовольствия».

Ида Галич встретила своего возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича два года назад на частной вечеринке в Сочи. Сейчас пара активно готовится к свадьбе, которую сыграет в Осетии.

Ранее Ида Галич показала редкое фото поцелуя с женихом.