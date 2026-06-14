Лоза сравнил Дмитриенко с осьминогом

Певец Юрий Лоза заявил kp.ru, что артиста нельзя оценить по лайкам и подписчикам.

«Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков, я всё время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — отметил артист.

Лоза привел в пример джаз. По его словам, в такой музыке «ноль лайков». Однако артисту слушать этот жанр приятнее, чем «раскрученного репера».

В апреле Юрий Лоза признался, что на своих концертах не запрещает зрителям снимать его на телефон. По его словам, людям нужны эти видео с выступлений, чтобы делиться эмоциями с другими.

Исполнитель хита «Плот» отметил, что каждый артист сам решает, как вести себя с поклонниками, однако он считает недопустимым срывать концерты из-за плохого настроения или капризов.

После концерта в Краснодаре певец Егор Крид столкнулся с критикой из-за своего поведения. Во время выступления он отказался петь из-за телефонов зрителей. Артист отчитал поклонников и заявил, что не будет исполнять хиты, пока все не уберут смартфоны.

Ранее Лоза ответил Дробышу, опасающемуся за безопасность артистов на «Интервидении-2026».