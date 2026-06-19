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Культура

Галкин показал себя без футболки: «Меньше одежды, больше фото»

Шоумен Максим Галкин опубликовал фото без футболки
Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми утром после празднования своего 50-летия.

На заглавном фото изображено, как артист позирует без футболки на морском фоне — снимок эффектно подчеркивает его спортивную форму. В серию также вошли кадры с видом на море и отражением Галкина в оконном стекле. К публикации юморист добавил подпись: «Первое утро шестого десятка».

Пост вызвал бурный отклик у подписчиц: женщины не скупились на комплименты и поздравления с юбилеем.

«Меньше одежды и больше фото!»; «Максим хакнул старение, видимо. Отлично выглядишь, молодеешь»; «Алла Борисовна, заберите уже у Максимки телефон»; «Может, 20? И вы ошиблись? Мистер Краш 2026», — написали под постом.

Недавно сообщалось, что украинская поклонница Елена Николаенко встретила Аллу Пугачеву и Максима Галкина во время прогулки по Лимасолу, поделившись впечатлениями в Instagram.

Николаенко сопроводила пост снимком, на котором она стоит рядом с держащимися за руки Пугачевой и Галкиным. Исполнительница одета в белые шорты, свободную рубашку в черно-белую клетку, а ее образ дополняют белые кроссовки и кепка. Галкин выбрал для выхода голубую рубашку и темные джинсы.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Куртукова высмеяла Тинькова после критики россиян.

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