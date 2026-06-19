Норкин отреагировал на жалобу в прокуратуру, вызванную его словами о «неграх-рэперах»

Телеведущий Норкин не придал значения жалобе на себя в Генпрокуратуру

Телеведущий Андрей Норкин отреагировал на жалобу организаторов концертов в Генеральную прокуратуру после своего высказывания о «неграх-рэперах» в эфире федерального канала. Его цитирует издание «Подъем».

Во время своей передачи Норкин заявил о «неграх-рэперах», употребляющих наркотики, и предложил подбрасывать американским артистам запрещенные вещества, чтобы потом обменивать их на задержанных в США россиян.

Телеведущий не придал обращению внимания и посоветовал пересмотреть программу целиком, чтобы составить мнение о его высказывании.

«Смотрите программу целиком: как было сказано, что было сказано. И никаких вопросов у вас не будет», — сказал он.

Агентство «Сэй Эдженси» накануне направило обращение генеральному прокурору Александру Гуцану с просьбой проверить слова ведущего и дать им правовую оценку, поскольку они наносят «колоссальные репутационные риски», в том числе и для страны.

Организаторы заверили, что все артисты, приезжающие в Россию с помощью агентства (Lil Pump, Flo Rida, Джейсон Деруло и Akon), ведут здоровый образ жизни как во время гастролей, так и у себя дома.

Ранее рэпера ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке с Пашей Техником.