Организаторы концертов потребовали проверить слова Норкина о рэперах-наркоманах

Концертное агентство «Сэй Эдженси» попросило генерального прокурора РФ Александра Гуцана проверить слова телеведущего Андрея Норкина о рэперах-наркоманах. Об этом сообщает «Осторожно Media» со ссылкой на соответствующий документ.

Организаторов концертов насторожило предложение Норкина подбрасывать наркотики приезжающим из США артистам и утверждение, что якобы все «негры-рэперы» являются наркопотребителями, прозвучавшее в эфире федерального канала.

По словам представителей «Сэй Эдженси», такие высказывания наносят «колоссальные репутационные риски», в том числе и для страны.

В последние несколько лет агентство привозило в Россию группу Onyx, рэперов Lil Pump, Flo Rida, Джейсона Деруло, Akon и многих других. На выступления артистов активно покупали билеты, их приезд поднимает престиж страны на мировой арене, подчеркнули организаторы.

Все артисты, приезжающие в Россию с помощью агентства, подчеркнули авторы обращения, ведут здоровый образ жизни во время гастролей и на родине, а организация берет на себя обязательства по обеспечению безопасности.

Представители агентства также охарактеризовали высказывания Норкина как «недопустимую вольность и дискредитацию» их усилий.

В обращении к генпрокурору Александру Гуцану они попросили дать правовую оценку словам ведущего и разобраться в ситуации с точки зрения российских законов.

Ранее рэпера ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке с Пашей Техником.