Концерт исполнителя хита «За тебя калым отдам» перенесли из-за кровотечения у артиста

Концерт певца Мурата Тхагалегова перенесли после госпитализации артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Городской дворец культуры железнодорожников Екатеринбурга.
Выступление в Екатеринбурге было запланировано на 20 июня, теперь оно переносится на сентябрь из-за болезни исполнителя хита «За тебя калым отдам».
«Организатор нам сегодня сообщил, что артист болеет. Выступление перенесено на 7 сентября», — уточнили в учреждении.
Администратор артиста сообщила, что Тхагалегов успешно выступил на концерте в Новосибирске 13 июня, но отказалась от комментариев о состоянии его здоровья.
Тхагалегов получил широкую известность в начале 2010-х годов. 19 июня стало известно о его госпитализации в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.
В феврале 2026 года его госпитализировали в Краснодаре.
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