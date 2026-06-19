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Культура

Концерт исполнителя хита «За тебя калым отдам» перенесли из-за кровотечения у артиста

Концерт певца Тхагалегова в Екатеринбурге перенесли на сентябрь
murat__thagalegov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт певца Мурата Тхагалегова перенесли после госпитализации артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Городской дворец культуры железнодорожников Екатеринбурга.

Выступление в Екатеринбурге было запланировано на 20 июня, теперь оно переносится на сентябрь из-за болезни исполнителя хита «За тебя калым отдам».

«Организатор нам сегодня сообщил, что артист болеет. Выступление перенесено на 7 сентября», — уточнили в учреждении.

Администратор артиста сообщила, что Тхагалегов успешно выступил на концерте в Новосибирске 13 июня, но отказалась от комментариев о состоянии его здоровья.

Тхагалегов получил широкую известность в начале 2010-х годов. 19 июня стало известно о его госпитализации в Новосибирске из-за кровотечения пищевода.

В феврале 2026 года его госпитализировали в Краснодаре.

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