«Пришлось пережить ад»: Анита Цой вышла на связь после сложной операции

Певица Анита Цой впервые вышла на связь после сложной операции по удалению щитовидной железы. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что процедуру провели с помощью радиоактивного йода, однако, хотя хирургического вмешательства и не было, удаление было очень сложным.

« Пришлось пережить ад на земле, у меня были такие боли, что я и передать не могу, — призналась певица. — Я провела в больнице около недели».

По словам Аниты Цой, проблемы с щитовидкой у неё начались ещё в детстве, однако она долгие годы их игнорировала, в результате чего возникли осложнения. Сейчас звезда находится на амбулаторной реабилитации.

До этого певица и телеведущая Ольга Бузова пережила операцию на колене после того, как ее госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Недавно она пожаловалась, что до сих пор испытывает сильные боли в коленях, но старается себя не жалеть и настраивает на быстрое выздоровление.

Ранее сообщалось, что поставляющая соленья в Китай Анита Цой заработала 40 млн рублей на бизнесе.