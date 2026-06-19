Автора «За тебя калым отдам» экстренно увезли в больницу сразу после прилета в Новосибирск

Исполнителя хита «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно положили в клинику в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, Тхагалегова госпитализировали сразу после прилета в Новосибирск, где он должен был выступить в баре «Руки Вверх!» 13 июня. У артиста открылось кровотечение пищевода. Врачи предполагают, что лечение займет около двух недель, а вернуться к выступлениям он сможет не раньше июля.

Сейчас певец находится под наблюдением медиков. Ему предстоит процедура лигирования сосудов пищевода, чтобы предотвратить повторное кровотечение.

Mash также сообщил, что из-за риска рецидива врачи запретили Тхагалегову летать. Это привело к отмене концертов в Перми, Озерске, Миассе, Челябинске, Екатеринбурге и Ишиме. Выступления в Геленджике и Владимире пока под вопросом.

Широкую известность Тхагалегову принесли треки «Едем в соседнее село на дискотеку», «За тебя калым отдам», «Украдёт и позовёт». В последнее время его популярность выросла благодаря вирусным видео с его песнями.

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