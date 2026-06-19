Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Автора «За тебя калым отдам» экстренно увезли в больницу сразу после прилета в Новосибирск

Mash: певец Тхагалегов госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода
murat__thagalegov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнителя хита «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно положили в клинику в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, Тхагалегова госпитализировали сразу после прилета в Новосибирск, где он должен был выступить в баре «Руки Вверх!» 13 июня. У артиста открылось кровотечение пищевода. Врачи предполагают, что лечение займет около двух недель, а вернуться к выступлениям он сможет не раньше июля.

Сейчас певец находится под наблюдением медиков. Ему предстоит процедура лигирования сосудов пищевода, чтобы предотвратить повторное кровотечение.

Mash также сообщил, что из-за риска рецидива врачи запретили Тхагалегову летать. Это привело к отмене концертов в Перми, Озерске, Миассе, Челябинске, Екатеринбурге и Ишиме. Выступления в Геленджике и Владимире пока под вопросом.

Широкую известность Тхагалегову принесли треки «Едем в соседнее село на дискотеку», «За тебя калым отдам», «Украдёт и позовёт». В последнее время его популярность выросла благодаря вирусным видео с его песнями.

Ранее сообщалось, что актриса Муцениеце призналась, что не может отказаться от шоколада ради похудения.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!