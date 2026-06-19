Юбилей Галкина прошел без поздравления от Пугачевой

Певица Алла Пугачева не отметила в соцсетях 50-летие своего супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Это заметило издание Общественная служба новостей.

Несмотря на то что 77‑летняя артистка прежде публично поздравляла с днями рождения родных и близких, на юбилей мужа она не отреагировала. Зато в соцсетях она нашла место для поздравления Екатерины Трофимовой — супруги Владимира Кузьмина.

Сам юморист поделился в блоге несколькими фото, лаконично подписав публикацию: «50». Среди тех, кто адресовал ему поздравления, — Кристина Орбакайте, Светлана Лобода, Альбина Джанабаева и другие знаменитости.

Не остался в стороне и Стас Садальский: он упомянул юбилей Галкина и принес извинения за свои прежние высказывания в его адрес, подчеркнув, как трепетно артист относится к своей жене.

Недавно сообщалось, что украинская поклонница Елена Николаенко встретила Аллу Пугачеву и Максима Галкина во время прогулки по Лимасолу, поделившись впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Николаенко сопроводила пост снимком, на котором она стоит рядом с держащимися за руки Пугачевой и Галкиным. Исполнительница одета в белые шорты, свободную рубашку в черно-белую клетку, а ее образ дополняют белые кроссовки и кепка. Галкин выбрал для выхода голубую рубашку и темные джинсы.

Ранее сообщалось, что организаторы концертов потребовали проверить слова Норкина о рэперах-наркоманах.